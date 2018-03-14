ХК «Автомобилист» не будет продлевать контракт с тренером Крикуновым

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Автомобилист» не станет продлевать контракт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

Екатеринбургский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина в серии до четырех побед со счетом 2-4.

"Хотелось бы поблагодарить Владимира Васильевича за полтора сезона работы в нашей команде. Под его руководством клуб добился лучших результатов в «регулярке» в истории. Вчера мы провели встречу по итогам плей-офф и совместно с Крикуновым решили, что его контракт продлеваться не будет. Владимир Васильевич прощается с «Автомобилистом», — сказал Рябков.

"Он провел достойный сезон, поэтому вправе рассчитывать, что его услуги будут востребованы в Континентальной хоккейной лиге", — добавил директор.

Сам Крикунов сообщил ТАСС, что еще подумает по поводу продолжения тренерской карьеры. Ранее специалист говорил, что готов продолжать работать в качестве тренера.

"Автомобилист" по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Восточной конференции, что стало лучшим результатом в истории выступлений клуба в КХЛ. Крикунов возглавил «Автомобилист» в октябре 2016 года, сменив на этом посту Андрея Разина. Специалист также известен по работе с «Ак Барсом», московским «Динамо», сборными Белоруссии и России, под его руководством российские и белорусские команды выступали в полуфинале Олимпийских игр.