«Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счет в серии плей-офф

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче серии плей-офф КХЛ. Уфимцы сравняли счет в серии, 1-1.

Восточная конференция

1/2 финала

Второй матч

"Салават Юлаев" (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 1-1