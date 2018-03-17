«Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счет в серии плей-офф 

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче серии плей-офф КХЛ. Уфимцы сравняли счет в серии, 1-1.
Отметим, что в этом матче свой шестой гол в этом плей-офф забросил 18-летний форвард «Трактора» Виталий Кравцов, также у челябинцев отличился Пол Щехура. У «Салавата» забивали Йоонас Кемппайнен и Александр Логинов, победу уфимцам в овертайме принес гол Игоря Макарова.
Восточная конференция
1/2 финала
Второй матч
"Салават Юлаев" (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Счет в серии: 1-1