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«Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счет в серии плей-офф
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«Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счет в серии плей-офф 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче серии плей-офф КХЛ. Уфимцы сравняли счет в серии, 1-1.
Отметим, что в этом матче свой шестой гол в этом плей-офф забросил 18-летний форвард «Трактора» Виталий Кравцов, также у челябинцев отличился Пол Щехура. У «Салавата» забивали Йоонас Кемппайнен и Александр Логинов, победу уфимцам в овертайме принес гол Игоря Макарова.
Восточная конференция
1/2 финала
Второй матч
"Салават Юлаев" (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Счет в серии: 1-1
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