«Нефтехимик» подписал новый контракт с Нестрашилом

Соглашение с 27-летним чехом рассчитано на один год.

Прошедший сезон стал для Нестрашила первым в КХЛ. В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 33 (11+22) очка.