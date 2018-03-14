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«Нефтехимик» подписал новый контракт с Нестрашилом
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«Нефтехимик» подписал новый контракт с Нестрашилом 

Советский спорт 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Соглашение с 27-летним чехом рассчитано на один год.
Прошедший сезон стал для Нестрашила первым в КХЛ. В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 33 (11+22) очка.
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