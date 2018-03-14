Ещё
КХЛ: ЦСКА встречался с агентом Кагарлицкого, что не нарушает регламента
Далее:
Читайте также:
Ещё

КХЛ: ЦСКА встречался с агентом Кагарлицкого, что не нарушает регламента 

Советский спорт 14 марта 2018
Ранее президент армейцев Игорь Есмантович сообщил, что клуб ведет переговоры с агентом хоккеиста. При этом контракт Кагарлицкого с «Северсталью» истекает только 30 апреля.
«Согласно пункту 1.38 статьи 58 Правового регламента КХЛ Клуб не имеет права вести переговоры с игроками, имеющими действующие контракты с другими клубами КХЛ. Исходя из слов президента ХК ЦСКА Игоря Есмантовича, клуб встречался с агентом нападающего ХК «Северсталь» Дмитрия Кагарлицкого, что не нарушает положения данной статьи регламента КХЛ», — говорится в заявлении КХЛ.
Советский спорт: последние новости
Выборы президента ФХР пройдут 12 апреля Владислав Третьяк: Ждал большего от «Йокерита», но ЦСКА был просто наголову сильнее Ковальчук продал подаренный за выступление на Олимпиаде внедорожник
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение