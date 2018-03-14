КХЛ: ЦСКА встречался с агентом Кагарлицкого, что не нарушает регламента 

Ранее президент армейцев Игорь Есмантович сообщил, что клуб ведет переговоры с агентом хоккеиста. При этом контракт Кагарлицкого с «Северсталью» истекает только 30 апреля.
«Согласно пункту 1.38 статьи 58 Правового регламента КХЛ Клуб не имеет права вести переговоры с игроками, имеющими действующие контракты с другими клубами КХЛ. Исходя из слов президента ХК ЦСКА Игоря Есмантовича, клуб встречался с агентом нападающего ХК «Северсталь» Дмитрия Кагарлицкого, что не нарушает положения данной статьи регламента КХЛ», — говорится в заявлении КХЛ.