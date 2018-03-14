Невероятная развязка в седьмом матче серии плей-офф «Салават» — «Авангард»

Лучшая серия первого раунда плей-офф Кубка Гагарина не могла завершиться иначе.

Отскок «Авангарда» в «регулярке»

«Авангарда» вообще не должно было быть в плей-офф. Омичи проиграли «Сибири» и в последнем туре могли рассчитывать только на осечки конкурентов. Эти конкуренты, «Амур» и «Сибирь», дрогнули, но омичам ещё нужно было взять три очка в Астане, а с этим после новогодних приключений у них часто были проблемы.

В Астане команда Германа Титова проигрывала по ходу матча 1:3, но в итоге вырвала победу в основное время, забив решающий гол усилиями Кирилла Семёнова за минуту до сирены. Чтобы было бы с игроками и руководством «Авангарда», не попади команда в плей-офф, страшно представить. Разогнали бы по домам, а провожал бы их Андрей Скабелка

Спасение «Авангарда» в седьмом матче

Поражение в первом раунде плей-офф не стало бы для омичей катастрофой. Самое страшное они уже пережили в Астане, а тут ещё седьмой матч — проиграли, с кем не бывает? Подопечные Титова не только перевели серию в седьмой матч, но и чудом спаслись в основное время в решающем матче в Уфе. «Салават Юлаев» давил весь третий период и, в конце концов, Теэму Хартикайнен вывел уфимцев вперёд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Хозяевам оставалось продержаться две минуты и 10 секунд, но только омичи перешли к финальному штурму, как тот же Хартикайнен сбил с ног Медведева, а спустя пять секунд после возобновления игры к нему в боксе для штрафников присоединился Григорий Панин , неаккуратно выбросивший шайбу за пределы площадки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока и был готов целую минуту осаживать владения Скривенса в формате «6 на 3». Минуты оказалось много, хотя поначалу омичи ничего не могли создать у чужих ворот. Ситуацию спас Максим Чудинов , главный герой новогоднего корпоратива. Защитнику надоело смотреть как его партнёры бездарно разыгрывают шайбу, он подобрал снаряд и мощно бросил от синей линии. Скривенс был закрыт Хохряковым и толком не смог среагировать на бросок в ближний угол — 2:2 за 17 секунд до конца основного времени.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Третьего чуда «Авангард» не дождался

«Авангард» начал овертайм в большинстве, но Скривенс за это время загладил все свои грехи за регулярный чемпионат. Бен оставил «Салават» в плей-офф, а на 73-й минуте Максим Гончаров прошил Фурха и вывел уфимцев в следующий раунд плей-офф. Фарт «Авангарда» закончился, хотя в серии с «Салаватом» омичи впервые в этом году были настоящей командой.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.