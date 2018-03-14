Максим Гончаров: Игра шла от ножа 

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Седьмой матч серии, какие тут эмоции могут быть, пан или пропал. Была игра от ножа, всегда интересно такие матчи играть. В последнее время это часто у нас получается. В концовке третьего периода, когда гости сравняли счет, главное было сохранить эмоции. Это хоккей, нужно было отстоять дальше меньшинство и выиграть», — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Гончарова.
Встреча, состоявшаяся в среду в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев отличились Антон Бурдасов (29-я минута), Тему Хартикайнен (58) и Максим Гончаров (73), у гостей голы забили Семен Кошелев (12) и Максим Чудинов (60).
«Салават» выиграл серию со счетом 4-3, соперником уфимской команды в 1/4 финала плей-офф будет челябинский «Трактор».