Валерий Газзаев: «Хоккей в Уфе напомнил Олимпийский финал»

Известный футбольный тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от седьмого матча четвертьфинала Востока «Салават Юлаев» — «Авангард» (3:2 ОТ), за которым наблюдал вживую. Напомним, что уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и стали последним участником следующего раунда плей-офф.

— Настоящий кубковый хоккей с овертаймом, — сказал Газзаев. — Безусловно, напомнил финал последнего олимпийского турнира, когда нашего удалили, и немцы получили большинство. Получил истинное удовольствие от матча.

— Болели сегодня за «Салават»?

— Я приехал в Уфу к друзьям. Вообще люблю хоккей. Хозяева играли хорошо, и удача оказалась на их стороне. Матч равный, но «Авангард» упустил свой момент. На исходе основного времени гости владели инициативой и должны были реализовать и второе большинство. В итоге победил тот, кто больше сконцентрировался.