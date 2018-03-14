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Валерий Газзаев: «Хоккей в Уфе напомнил Олимпийский финал»
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Валерий Газзаев: «Хоккей в Уфе напомнил Олимпийский финал» 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Известный футбольный тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от седьмого матча четвертьфинала Востока «Салават Юлаев» — «Авангард» (3:2 ОТ), за которым наблюдал вживую. Напомним, что уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и стали последним участником следующего раунда плей-офф.
— Настоящий кубковый хоккей с овертаймом, — сказал Газзаев. — Безусловно, напомнил финал последнего олимпийского турнира, когда нашего удалили, и немцы получили большинство. Получил истинное удовольствие от матча.
— Болели сегодня за «Салават»?
— Я приехал в Уфу к друзьям. Вообще люблю хоккей. Хозяева играли хорошо, и удача оказалась на их стороне. Матч равный, но «Авангард» упустил свой момент. На исходе основного времени гости владели инициативой и должны были реализовать и второе большинство. В итоге победил тот, кто больше сконцентрировался.
— Собираетесь на встречи с участием ХК ЦСКА в Москве?
— Конечно, подъеду, особенно на противостояние со СКА. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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