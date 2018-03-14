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18-летний Виталий Кравцов вошёл в топ-5 снайперов первого раунда Кубка Гагарина
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18-летний Виталий Кравцов вошёл в топ-5 снайперов первого раунда Кубка Гагарина 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Сегодня завершился первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором было сыграно 39 матчей: 17 — на Западе и 22 — на Востоке.
Лучшим снайпером стал нападающий «Йокерита» Ээли Толванен, забросивший пять шайб в пяти матчах с ХК «Сочи», на втором месте расположился шведский форвард «Авангарда» Андре Петерссон с пятью шайбами, но в шести играх серии с «Салаватом Юлаевым». Тройку лучших замыкает форвард «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, забросивший четыре шайбы в четырёх матчах со СКА. В топ-5 также входят партнёр Толванена по «Йокериту» Олли Палола с четырьмя шайбами в пяти матчах и 18-летний форвард «Трактора» Виталий Кравцов, четырежды поражавший ворота «Нефтехимика» в пяти играх.
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