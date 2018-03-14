18-летний Виталий Кравцов вошёл в топ-5 снайперов первого раунда Кубка Гагарина

Сегодня завершился первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором было сыграно 39 матчей: 17 — на Западе и 22 — на Востоке.