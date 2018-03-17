18-летний Виталий Кравцов возглавил список снайперов Кубка Гагарина 

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забросил шайбу во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).
Эта шайба стала шестой для 18-летнего форварда в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он вышел на первое место в списке снайперов Кубка Гагарина. На втором месте располагается форвард «Авангарда» Андре Петерссон (пять шайб в шести матчах). Третье место делят между собой нападающий «Йокерита» Ээли Толванен и форвард «Ак Барса» Станислав Галиев (пять голов в семи играх).