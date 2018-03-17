18-летний Виталий Кравцов возглавил список снайперов Кубка Гагарина

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забросил шайбу во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).