«Торонто» в серии буллитов обыграл «Даллас» в матче НХЛ

"Даллас Старз" в серии буллитов проиграл "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джеймс ван Римсдайк, также шайбы забросили Назем Кадри и Патрик Марло . У гостей отличились

В следующем матче "Даллас" на выезде встретится с "Оттавой Сенаторз", а "Торонто" в гостях сыграет с "Баффало Сэйбрз".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Торонто Мэйпл Лифс" (Канада, Торонто) — "Даллас Старз" (США, Даллас) — 6:5 (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Кадри — 04:28;

2:0 — ван Римсдайк (Бозак, Кэррик) — 04:53;

2:1 — Бенн (Сегин, Линделль) — 14:29 (4x4);

2:2 — Факса (Пэтерин, Питлик) — 16:01 (4x4);

2:3 — Сегин — 24:30;

2:4 — Эли (Шор, Клингберг) — 34:03;

3:4 — ван Римсдайк (Бозак, Дермотт) — 45:13;

4:4 — ван Римсдайк (Марнер, Райлли) — 50:43 (5x4);

4:5 — Ритчи (Сегин, Бенн) — 53:18;

5:5 — Марло (Марнер, Гардинер) — 59:46 (en);

6:5 — Марнер — 65:00 (ПБ)