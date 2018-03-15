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«Торонто» в серии буллитов обыграл «Даллас» в матче НХЛ
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«Торонто» в серии буллитов обыграл «Даллас» в матче НХЛ 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Twitter НХЛ
"Даллас Старз" в серии буллитов проиграл "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Джеймс ван Римсдайк, также шайбы забросили Назем Кадри и Патрик Марло. У гостей отличились
В следующем матче "Даллас" на выезде встретится с "Оттавой Сенаторз", а "Торонто" в гостях сыграет с "Баффало Сэйбрз".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Торонто Мэйпл Лифс" (Канада, Торонто) — "Даллас Старз" (США, Даллас) — 6:5 (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Кадри — 04:28;
2:0 — ван Римсдайк (Бозак, Кэррик) — 04:53;
2:1 — Бенн (Сегин, Линделль) — 14:29 (4x4);
2:2 — Факса (Пэтерин, Питлик) — 16:01 (4x4);
2:3 — Сегин — 24:30;
2:4 — Эли (Шор, Клингберг) — 34:03;
3:4 — ван Римсдайк (Бозак, Дермотт) — 45:13;
4:4 — ван Римсдайк (Марнер, Райлли) — 50:43 (5x4);
4:5 — Ритчи (Сегин, Бенн) — 53:18;
5:5 — Марло (Марнер, Гардинер) — 59:46 (en);
6:5 — Марнер — 65:00 (ПБ)
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