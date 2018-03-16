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Фёдор Малыхин: Для «Ак Барса» нет разницы, с кем играть
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Фёдор Малыхин: Для «Ак Барса» нет разницы, с кем играть 

Советский спорт 9 часов назад
Фото: БИЗНЕС Online
«Мы настраивались на любого соперника. Не имеет значение был бы это „Автомобилист“, „Авангард“ или „Магнитка“. Хороший соперник, серьезный. Будем готовиться к нему. Нужно выходить, играть и обыгрывать любого соперника.
У них в составе есть олимпийские чемпионы? Мы не будем, кто олимпийский чемпион, а кто — нет. Все в одинаковых условиях сейчас, это не Олимпиада, это — чемпионат КХЛ. Наша задача выходить, биться, показывать достойный хоккей. Нам нужна только победа. В четырех матчах? Там уже как бог даст», — приводит слова Малыхина официальный сайт казанского клуба.
Напомним, первая игра полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» состоится в Казани 16 марта.
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