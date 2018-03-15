«Ванкувер» впервые за 34 года всухую проиграл три матча подряд

«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» со счётом 0:3.

Второй раз в своей истории «Ванкувер» не смог забить в трёх матчах подряд. Ранее были поражения в играх с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3) и «Аризоной Койотс» (0:1). В предыдущий раз это случилось в сезоне-1983/84. «Ванкувер» не может забросить на протяжении 212 минут 9 секунд. Команда занимает предпоследнее место в Западной конференции, набрав 59 очков в 71 игре.

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