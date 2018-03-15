Линус Умарк: «Надеюсь встретиться с „Ак Барсом“ в финале конференции. Это будет великая серия»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк после победы над «Авангардом» (счет в серии — 4:3) в 1/4 финала Восточной конференции отметил, что у его команды хорошие шансы в плей-офф. Он также добавил, что хотел бы встретиться с «Ак Барсом» в финале конференции.

Лучшая серия за два года. «Салават» и «Авангард» завершили триллер

— Регулярный чемпионат закончен. Что вы о нем скажете?

— Было много взлетов и падений, но в последнее время чаще были взлеты. Мы играли хорошо и закончили на втором месте в конференции. Хороший результат, — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Умарка. — Сейчас у нас хорошая команда. У нас несколько новых игроков, раньше игравших за «Адмирал», состав стал глубже. Мы всегда были за Эркку. Иностранному тренеру тяжело и требуется время. Сейчас я думаю, что у нас хорошие шансы в плей-офф.

— Вы следили за рейтингом бомбардиров и ассистентов по ходу сезона? В итоге вы финишировали четвертым бомбардиром и вторым ассистентом.

— Да, иногда я смотрел в него, но не каждый день. Смотрю, какая у меня статистика, как играют другие, но это не самое важное. Очки — хороший бонус к победам твоей команды.

— Похоже, за эти три года Зеленое дерби стало для вас действительно особенным матчем. В этом плей-офф встретиться с «Ак Барсом» получится лишь в финале конференции.

— Это самые важные матчи сезона. Все это понимают. Это особенные игры и обе команды очень хотят победить. Я надеюсь, что мы встретимся с ними в финале конференции. Это будет великая серия.

— Внимание болельщиков и яркая игра в регулярке — это одно, но есть лишь один способ порадовать весь город и фанатов. Как «Салавату Юлаеву» выиграть Кубок Гагарина?

— У нас хорошие шансы выиграть Восток. В финале, скорее всего, придется встретиться со СКА или ЦСКА. Их тяжело обыграть. У них больше всего денег и лучшие игроки. Но наша цель — всегда побеждать. Сначала выиграть первый раунд, затем второй и так далее.

Отметим, что Умарк является лучшим бомбардиром уфимской команды в последних трех сезонах. В текущем сезоне он набрал 55 (16+39) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 9 (2+7) баллов в 7 встречах.