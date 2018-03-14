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Определены противники для «Трактора» и «Металлурга» в ½ плей-офф на Востоке
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Определены противники для «Трактора» и «Металлурга» в ½ плей-офф на Востоке 

АиФ 14 марта 2018
Фото: АиФ
Список участников полуфинала Восточной конференции окончательно сформировался в КХЛ, сообщают в хоккейной лиге.
14 марта борьба за выход в следующий тур между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» завершилась победой уфимцев. Таким образом, в полуфинале магнитогорский «Металлург» будет играть с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» — с «Салаватом Юлаевым». Первые два матча состоятся 16 и 17 марта и будут для южноуральцев выездными.
Напомним, в первом туре плей-офф челябинская команда одержала победу над «Нефтехимиком», а магнитогорская — над «Автомобилистом».
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