Определены противники для «Трактора» и «Металлурга» в ½ плей-офф на Востоке

Список участников полуфинала Восточной конференции окончательно сформировался в КХЛ, сообщают в хоккейной лиге.

14 марта борьба за выход в следующий тур между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» завершилась победой уфимцев. Таким образом, в полуфинале магнитогорский «Металлург» будет играть с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» — с «Салаватом Юлаевым». Первые два матча состоятся 16 и 17 марта и будут для южноуральцев выездными.

Напомним, в первом туре плей-офф челябинская команда одержала победу над «Нефтехимиком», а магнитогорская — над «Автомобилистом».