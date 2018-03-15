Ковальчук продает подаренный Путиным BMW

Илья Ковальчук нашел применение подарку президента. Полученный за победу на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW форвард сборной России по хоккею решил продать. Деньги пойдут на благотворительные проекты.

"Мы вместе пожертвуем средства или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины, у нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет и Россия будет играть с гербом на груди", — сказал Ковальчук в интервью на одном из каналов в YouTube. Ковальчук продает не только автомобиль. Есть еще майка, в которой автор виртуозных голов играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Все вырученные средства пойдут на помощь детям. К известному российскому хоккеисту присоединились и его друзья.

Ковальчук — не первый из олимпийцев, кто выставил на продажу подаренный в Кремле BMW. В интернете уже появлялись похожие объявления. Пользователи сети реагируют на это по-разному. Некоторые чемпионов критикуют, другие поддерживают.

Ранее российский фристайлист Илья Буров сообщил о решении продать автомобиль BMW X4, который был подарен ему за бронзовую медаль, завоеванную на Олимпийских играх 2018 года. "Олимпийская" машина появилась в одном из автосалонов Ярославля. Ее оценили в 4 миллиона рублей. За какую цену продается BMW Ковальчука — пока неизвестно.

Напомним, российские хоккеисты переиграли Германию в финале Олимпиады-2018. Победу "Красная машина" вырвала в овертайме. Победную шайбу сборной России удалось забросить за десять минут до конца дополнительного времени. Немцы остались в меньшинстве, что позволило Никите Гусеву , Павлу Дацюку и Кириллу Капризову разыграть идеальную комбинацию и забить гол — 4:3.

Для Павла Дацюка и Ильи Ковальчука матч против Германии стал рекордным. Оба игрока участвовали в своих пятых Играх и финальная встреча стала для них 29-й. По этому показателю они обошли бывшего хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса (28 матчей).