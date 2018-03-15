Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось пять матчей.

Лучшим игроком признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джеймс ван Римсдайк, который оформил хет-трик в матче с «Даллас Старз» (6:5 Б).

Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который сделал дубль в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ). Сначала он сравнял счёт на последних минутах игры, а затем забил победный гол в овертайме.