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Стали известны три звезды дня в НХЛ
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Стали известны три звезды дня в НХЛ 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Reuters
НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось пять матчей.
Лучшим игроком признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джеймс ван Римсдайк, который оформил хет-трик в матче с «Даллас Старз» (6:5 Б).
Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который сделал дубль в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ). Сначала он сравнял счёт на последних минутах игры, а затем забил победный гол в овертайме.
Замыкает тройку защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ).
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