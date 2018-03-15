Болельщик разревелся, получив в подарок клюшку от Бучневича

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич во время матча с "Питтсбургом" (4:3 ОТ) подарил клюшку юному болельщику, а тот разрыдался от счастья.
Buch making dreams come true tonight for this @JuniorRangers fan in the sweater of the night.
We’re not crying… pic.twitter.com/CPPz05OC4o— New York Rangers (@NYRangers) March 14, 2018
Отметим, что мальчик был одет в свитер "Северстали" — бывший клуб игрока. По окончании матча болельщик и Бучневич еще раз встретились, чтобы сделать общее фото. 22-летний Бучневич провел в нынешнем сезоне 63 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.