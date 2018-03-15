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Болельщик разревелся, получив в подарок клюшку от Бучневича
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Болельщик разревелся, получив в подарок клюшку от Бучневича. Видео 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Фото: Twitter
Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич во время матча с "Питтсбургом" (4:3 ОТ) подарил клюшку юному болельщику, а тот разрыдался от счастья.
Отметим, что мальчик был одет в свитер "Северстали" — бывший клуб игрока. По окончании матча болельщик и Бучневич еще раз встретились, чтобы сделать общее фото. 22-летний Бучневич провел в нынешнем сезоне 63 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков. ​
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