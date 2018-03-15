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Старт нового сезона КХЛ предварительно назначен на 1 сентября
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Старт нового сезона КХЛ предварительно назначен на 1 сентября 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предварительно стартует 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Определена предварительная дата начала сезона-2018/19. Матч за Кубок открытия состоится 1 сентября 2018 года", — сообщили в пресс-службе КХЛ.
В матче за Кубок открытия сыграют победитель регулярного чемпионата (обладатель Кубка Континента) и чемпион Кубка Гагарина.
Регулярный сезон выиграл санкт-петебругский СКА. Победитель плей-офф определится в апреле.
Ранее определились все пары полуфиналов Кубка Гагарина.
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