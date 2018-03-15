Старт нового сезона КХЛ предварительно назначен на 1 сентября

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предварительно стартует 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Определена предварительная дата начала сезона-2018/19. Матч за Кубок открытия состоится 1 сентября 2018 года", — сообщили в пресс-службе КХЛ.

В матче за Кубок открытия сыграют победитель регулярного чемпионата (обладатель Кубка Континента) и чемпион Кубка Гагарина.

Регулярный сезон выиграл санкт-петебругский СКА. Победитель плей-офф определится в апреле.

Ранее определились все пары полуфиналов Кубка Гагарина.