Старт нового сезона КХЛ предварительно назначен на 1 сентября 

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предварительно стартует 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Определена предварительная дата начала сезона-2018/19. Матч за Кубок открытия состоится 1 сентября 2018 года", — сообщили в пресс-службе КХЛ.
В матче за Кубок открытия сыграют победитель регулярного чемпионата (обладатель Кубка Континента) и чемпион Кубка Гагарина.
Регулярный сезон выиграл санкт-петебругский СКА. Победитель плей-офф определится в апреле.
Ранее определились все пары полуфиналов Кубка Гагарина.