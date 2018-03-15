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Витолиньш: перерыв был нужен СКА, чтобы отдохнуть от стресса Олимпиады
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Витолиньш: перерыв был нужен СКА, чтобы отдохнуть от стресса Олимпиады 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Тренер СКА Харийс Витолиньш считает, что недельный перерыв между первым и вторым раундами плей-офф пойдёт на пользу команде, 15 человек из которой в составе сборной России выиграли олимпийское золото.
«С одной стороны, хорошо, что быстро закончили первый раунд. Успели отойти от всего этого. Конечно, немного игровой практики не хватает, но голова должна быть посвежее. Больше настрой на игру плей-офф. Эти дни нужны были команде, чтобы отойти от стресса, который пережили на Олимпиаде.
У нас был запланирован выходной. Но пришлось отправить на пару часов на чествование олимпийцев, уделить внимание. Физически это не повлияло, мероприятие приятное для игроков, може= даст позитивные эмоции.
«Локомотив» тоже быстро закончил свою серию, но игры были напряжённые. В том году и про нас говорили, что мы быстро заканчивали наши серии. Да и в этом году с «Северсталью» так же — две игры до овертайма дошли, как там могло повернуться. Сейчас встретятся две команды, которые соскучились по хоккею. «Локомотив» — очень организованная команда, целеустремленная, иностранцы задают тон игры. Ничем не отличается с прошлого года. Будем обращать внимание на те же моменты, что и в том году», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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