Харийс Витолиньш: «Думаю, что сыграет Коскинен»

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков команды перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ, где петербуржцам будет противостоять «Локомотив», и выразил мнение, что в воротах сыграет Микко Коскинен

— Вы говорили, что Калинин не сыграет в серии с "Северсталью" . А он в составе и на «Локомотив».

— Сначала прогноз был такой, что не сыграет. У него синяя-синяя рука, ушиб или надрыв. А оказалось, что все не так серьезно. Парень боевой, сказал, что готов играть.

— Галенюк не тренировался. Кто будет вторым лимитчиком?

— Посмотрим. Мы не использовали всю заявку в последних матчах. Игры плотные, одна ошибка может привести к печальным последствиям. Плей-офф — не те матчи, где стоит экспериментировать с игроками, которых мы не выпускали в регулярке. Это открытый вопрос, но не такой важный.

— Кто из вратарей выйдет в старте?

— Я думаю, что Коскинен. Последние игры хорошо сыграл.

— Из не играющего состава у кого-то есть проблемы со здоровьем (Белов, Рундблад, Кетов, Прохоркин, Тихонов)?

— У нас все здоровы. И больше головной боли для тренеров, кого ставить в состав. Все проявляют инициативу. Если в том году 2-3 человека отпадали из-за травм, то сейчас у нас больше проблем с тем, кого ставить. С другой стороны — это конкуренция. И игроки, которые выходят на лед, должны понимать, что их несобранность может привести к тому, что следующую игру можно пропустить. (Игорь ЕРОНКО)

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина