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Харийс Витолиньш: «Думаю, что сыграет Коскинен»
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Харийс Витолиньш: «Думаю, что сыграет Коскинен» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков команды перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ, где петербуржцам будет противостоять «Локомотив», и выразил мнение, что в воротах сыграет Микко Коскинен.
— Вы говорили, что Калинин не сыграет в серии с "Северсталью". А он в составе и на «Локомотив».
— Сначала прогноз был такой, что не сыграет. У него синяя-синяя рука, ушиб или надрыв. А оказалось, что все не так серьезно. Парень боевой, сказал, что готов играть.
— Галенюк не тренировался. Кто будет вторым лимитчиком?
— Посмотрим. Мы не использовали всю заявку в последних матчах. Игры плотные, одна ошибка может привести к печальным последствиям. Плей-офф — не те матчи, где стоит экспериментировать с игроками, которых мы не выпускали в регулярке. Это открытый вопрос, но не такой важный.
— Кто из вратарей выйдет в старте?
— Я думаю, что Коскинен. Последние игры хорошо сыграл.
— Из не играющего состава у кого-то есть проблемы со здоровьем (Белов, Рундблад, Кетов, Прохоркин, Тихонов)?
— У нас все здоровы. И больше головной боли для тренеров, кого ставить в состав. Все проявляют инициативу. Если в том году 2-3 человека отпадали из-за травм, то сейчас у нас больше проблем с тем, кого ставить. С другой стороны — это конкуренция. И игроки, которые выходят на лед, должны понимать, что их несобранность может привести к тому, что следующую игру можно пропустить. (Игорь ЕРОНКО)
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