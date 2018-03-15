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Сборная России по хоккею сыграет с командой Германии
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Сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в рамках Евровызова 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Сборная России проведет два матча против сборной Германии в рамках Евровызова в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Матчи будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи. 6 апреля игра пройдет в 19:30 мск, а 7 апреля — в 17:00.
Российские хоккеисты встречались с немцами в финале олимпийского хоккейного турнира на Играх 2018 года в Пхёнчхане. Россияне в овертайме одержали победу со счетом 4:3. Впервые с 1992 года россияне завоевали олимпийское золото.
Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля — начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу IIHF, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.
В прошлом году олимпийская сборная России в рамках Евровызова провела по два матча против команд Швейцарии и Франции.
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