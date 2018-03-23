Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ

Самый долгий матч в истории КХЛ высмеяли в соцсетях

Матч между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» стал самым продолжительным в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Чемпионат.com.

Встреча проходила в Москве в ледовом дворце ЦСКА и длилась 142 минуты 9 секунд — больше двух стандартных матчей. Прежний рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд — был установленный во время розыгрыша Кубка Гагарина-2014 украинским «Донбассом» и пражским «Львом».

Матч ЦСКА и «Йокерита» завершился со счетом 1:2, решающую шайбу забросил на 143 минуте (в начале пятого овертайма) Мика Ниеми.

Длительность матча позабавила пользователей Twitter: они назвали ледовый дворец самым большим хостелом Москвы и предлагали фанатам ЦСКА спеть «спят усталые игрушки».

Четвертый овертайм. Дмитрий Федоров в эфире КХЛ ТВ говорит о том, что наступит коммунизм. Держитесь до шестого овертайма! Там мы уже Марс освоим!— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 22 марта 2018 г.

Кто-то там ругал руководство ЦСКА за высокие цена на хоккей. Ребята вон заплатили за 1 матч, а уже третий смотрят))— Арсений Петров (@Arseny_Petrov) 22 марта 2018 г.

Планы на завтра:

10:00 отправлю брата в школу

13:00 поеду на прием

15:00 приеду домой

17:00 сделаю уроки

19:00 посмотрю 87й овертайм цска-йокерит— СЕЛЕМАН (@nameless_1703) 22 марта 2018 г.

Ледовый дворец ЦСКА тоже установил рекорд, внезапно став самым большим хостелом Москвы. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 22 марта 2018 г.

Роман из пресс службы КХЛ съел последний сэндвич из автомата ЛДС ЦСКА— Семён Галькевич (@galkevich32) 22 марта 2018 г.