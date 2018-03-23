Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ

Четвертый овертайм. Дмитрий Федоров в эфире КХЛ ТВ говорит о том, что наступит коммунизм. Держитесь до шестого овертайма! Там мы уже Марс освоим!— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 22 марта 2018 г.
Кто-то там ругал руководство ЦСКА за высокие цена на хоккей. Ребята вон заплатили за 1 матч, а уже третий смотрят))— Арсений Петров (@Arseny_Petrov) 22 марта 2018 г.
Планы на завтра:
10:00 отправлю брата в школу
13:00 поеду на прием
15:00 приеду домой
17:00 сделаю уроки
19:00 посмотрю 87й овертайм цска-йокерит— СЕЛЕМАН (@nameless_1703) 22 марта 2018 г.
Ледовый дворец ЦСКА тоже установил рекорд, внезапно став самым большим хостелом Москвы. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 22 марта 2018 г.
Роман из пресс службы КХЛ съел последний сэндвич из автомата ЛДС ЦСКА— Семён Галькевич (@galkevich32) 22 марта 2018 г.