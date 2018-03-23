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Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
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Самый долгий матч в истории КХЛ высмеяли в соцсетях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Матч между московским ЦСКА и финским «Йокеритом» стал самым продолжительным в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Чемпионат.com.
Встреча проходила в Москве в ледовом дворце ЦСКА и длилась 142 минуты 9 секунд — больше двух стандартных матчей. Прежний рекорд длительности игры — 126 минут и 14 секунд — был установленный во время розыгрыша Кубка Гагарина-2014 украинским «Донбассом» и пражским «Львом».
Матч ЦСКА и «Йокерита» завершился со счетом 1:2, решающую шайбу забросил на 143 минуте (в начале пятого овертайма) Мика Ниеми.
Длительность матча позабавила пользователей Twitter: они назвали ледовый дворец самым большим хостелом Москвы и предлагали фанатам ЦСКА спеть «спят усталые игрушки».
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