ЦСКА всухую обыграл «Йокерит»

ЦСКА одержал домашнюю победу над финским "Йокеритом" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает ТАСС.
В составе армейцев шайбы забросили Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 1-й матч
ЦСКА (Москва) — "Йокерит" (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Скотт (Плэтт) — 02:03,
2:0 — Ничушкин (Науменков, Попов) — 19:03,
3:0 — Андронов (Телегин, Петров) — 43:14,
4:0 — Шумаков (Шалунов, Капризов) — 57:14 (5x3)