Дмитрий Куликов: Мне кажется, что в такой хорошей команде я никогда еще не играл

‑ Мы играем от матча к матчу, пытаемся взять каждые следующие два очка. Но есть еще и большая картина, где мы думаем о плей-офф, о том, чтобы пройти множество раундов и бороться за Кубок Стэнли. Мне кажется, что в такой хорошей команде я никогда еще не играл. Когда мы побеждаем, приятно принимать в этом участие и просто находиться в раздевалке, приходить во дворец и каждый день наслаждаться хоккеем, — цитирует Куликова официальный сайт лиги. Напомним, что «Виннипег», набрав 92 очка в 70 встречах, занимает третью строчку в Западной конференции.