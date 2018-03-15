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Дмитрий Куликов: Мне кажется, что в такой хорошей команде я никогда еще не играл
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Дмитрий Куликов: Мне кажется, что в такой хорошей команде я никогда еще не играл 

Советский спорт 15 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
‑ Мы играем от матча к матчу, пытаемся взять каждые следующие два очка. Но есть еще и большая картина, где мы думаем о плей-офф, о том, чтобы пройти множество раундов и бороться за Кубок Стэнли. Мне кажется, что в такой хорошей команде я никогда еще не играл. Когда мы побеждаем, приятно принимать в этом участие и просто находиться в раздевалке, приходить во дворец и каждый день наслаждаться хоккеем, — цитирует Куликова официальный сайт лиги.
Напомним, что «Виннипег», набрав 92 очка в 70 встречах, занимает третью строчку в Западной конференции.
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