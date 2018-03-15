Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в рамках Еврочелленджа

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, игры состоятся 6 и 7 апреля в Сочи в ледовом дворце «Большой». Ранее была определена предварительная дата начала сезона-2018/19 чемпионата КХЛ.