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Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в рамках Еврочелленджа
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Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в рамках Еврочелленджа 

RT на русском 15 марта 2018
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, игры состоятся 6 и 7 апреля в Сочи в ледовом дворце «Большой».
Ранее была определена предварительная дата начала сезона-2018/19 чемпионата КХЛ.
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