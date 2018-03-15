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Сорокин, Панин и Азеведо признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ
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Сорокин, Панин и Азеведо признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
ТАСС, 15 марта. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин признан лучшим вратарем первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Вратарь провел четыре матча в серии со "Спартаком", в которых одержал четыре победы, трижды сыграв на ноль и в одной игре пропустив одну шайбу. Голкипер отразил 98,80% бросков по воротам, коэффициент надежности составил 0,25.
Лучшим защитником недели признан игрок «Салавата Юлаева» Григорий Панин, набравший пять очков (3 шайбы + 2 результативные передачи) в семи матчах серии против «Авангарда».
Среди нападающих лучшим стал форвард казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо, набравший семь очков (3+4) в пяти матчах серии против "Амура". Все три шайбы стали победными.
Лучшим новичком признан нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, который забросил четыре шайбы в пяти матчах серии против «Нефтехимика» и сделал результативную передачу. Дважды шайбы Кравцова становились победными, в третьем матче серии хоккеист оформил дубль. В среднем игрок проводил на льду 12 минут 31 секунду.
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