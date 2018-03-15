Ковальчук продал подаренный за ОИ внедорожник

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал подаренный ему за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане автомобиль BMW X5.

«Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!», — написал спортсмен в Instagram.

О намерении продать «олимпийскую» машину Ковальчук объявил накануне в интервью блогеру Амирану Сардарову . Вырученные деньги спортсмен пообещал направить на благотворительность.

Обладатели золотых медалей Игр-2018 получили от Фонда поддержки олимпийцев в России автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.