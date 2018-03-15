Ещё
Ковальчук продал подаренный за ОИ внедорожник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук продал подаренный за ОИ внедорожник 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Instagram
Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал подаренный ему за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане автомобиль BMW X5.
«Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!», — написал спортсмен в Instagram.
О намерении продать «олимпийскую» машину Ковальчук объявил накануне в интервью блогеру Амирану Сардарову. Вырученные деньги спортсмен пообещал направить на благотворительность.
Обладатели золотых медалей Игр-2018 получили от Фонда поддержки олимпийцев в России автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение