Вячеслав Буцаев: В эмоциональном плане сейчас уфимцы не уступят «Трактору» 

— Нельзя сказать однозначно, хорошо это или плохо, когда времени между матчами немного, но факт остается фактом: тренерскому штабу «Салавата Юлаева» нужно правильно восстановить команду и подготовить ее к играм. У «Трактора» есть преимущество в плане подготовки, но не всегда это преимущество идет в плюс. У «Салавата Юлаева» была очень эмоциональная игра в седьмом матче серии с «Авангардом». В эмоциональном плане сейчас уфимцы не уступят «Трактору», а в плей-офф это очень важно, — передает слова Буцаева РИА Новости.