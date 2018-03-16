«Питтсбург» обыграл «Монреаль»

"Питтсбург Пингвинз" в гостях обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Фил Кессел, Евгений Малкин, для которого эта шайба стала 40-й в сезоне, Брайан Раст, а также дубль на счету Патрика Хернквиста. У "Монреаля" отметились Арттури Лехконен, Пол Байрон и Николас Делорье.
Малкин также отметился голевой передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат"Монреаль Канадиенс" (Монреаль) — "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)