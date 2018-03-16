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Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Бостон»
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Две передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Бостон» 

Чемпионат.com 23 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» оказался сильнее «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе в «Би-Би-энд-Ти-центре» и завершилась уверенной победой хозяев — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
Шайбами в составе «Флориды» отметились Аарон Экблад, Ник Бьюгстад и Винсент Трочек. Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов записал в активе две результативные передачи. Голкипер «Бостона» Антон Худобин отыграл всю встречу и отразил 25 бросков по воротам.
Видео опубликовано в официальном «твиттере» НХЛ.
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