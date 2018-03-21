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«Чикаго» впервые с 2008 года не смог выйти в плей-офф НХЛ
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«Чикаго» впервые с 2008 года не смог выйти в плей-офф НХЛ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 марта. «Чикаго» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после поражения от «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Колорадо" на выезде одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:1. После этого поражения в активе «Чикаго» стало 69 очков в 74 матчах. Команда занимает 13-е место на Западе и последнее — в Центральном дивизионе. За восемь матчей до конца регулярного чемпионата «Чикаго» лишился шансов догнать «Анахайм» (86 очков), который занимает восьмое место в Западной конференции.
"Чикаго" впервые с сезона-2007/08 не сможет побороться за Кубок Стэнли. Команда девять раз подряд выходила в плей— офф.
За эти девять лет «Чикаго» трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009/10, 2012/13, 2014/15). В прошлом сезоне чикагский клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Нэшвиллу» со счетом 0-4 в серии.
Стоит отметить, что лидеры «Чикаго», которые привели клуб к трем победам в Кубке Стэнли, нападающие Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвз, а также защитник Данкан Кит сыграли во всех 74 матчах регулярного чемпионата. Основной вратарь команды Кори Кроуфорд вышел в старте только в 27 матчах, одержав в них 16 побед. Перед сезоном «Чикаго» обменял российского нападающего Артемия Панарина в «Коламбус» на форварда Брэндона Саада и вратаря Антона Форсберга. Панарин в составе «Коламбуса» в 74 матчах набрал 68 очков (25+43).
На данный момент участие в Кубке Стэнли 2018 года гарантировали «Нэшвилл» и «Тампа-Бэй».
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