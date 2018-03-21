«Чикаго» впервые с 2008 года не смог выйти в плей-офф НХЛ

ТАСС , 21 марта. «Чикаго» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после поражения от «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Колорадо" на выезде одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:1. После этого поражения в активе «Чикаго» стало 69 очков в 74 матчах. Команда занимает 13-е место на Западе и последнее — в Центральном дивизионе. За восемь матчей до конца регулярного чемпионата «Чикаго» лишился шансов догнать «Анахайм» (86 очков), который занимает восьмое место в Западной конференции.

"Чикаго" впервые с сезона-2007/08 не сможет побороться за Кубок Стэнли. Команда девять раз подряд выходила в плей— офф.

За эти девять лет «Чикаго» трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009/10, 2012/13, 2014/15). В прошлом сезоне чикагский клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Нэшвиллу» со счетом 0-4 в серии.

На данный момент участие в Кубке Стэнли 2018 года гарантировали «Нэшвилл» и «Тампа-Бэй».