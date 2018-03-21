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«Чикаго» впервые за девять сезонов не вышел в плей-офф НХЛ
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«Чикаго» впервые за девять сезонов не вышел в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 21 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Чикаго Блэкхоукс» впервые с сезона 2007-2008 годов не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Ястребы" уступили «Колорадо Эвеланш» (1:5) и лишились шансов на розыгрыш Кубка Стэнли.
"Чикаго" не пропускал игры на вылет девять сезонов подряд, три раза за это время выиграв трофей (в 2010, 2013 и 2015 гг.)
В нынешнем сезоне команда с 69 очками в 74 матчах занимает последнее место в Центральном дивизионе.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй» второй после «Нэшвилла» обеспечила себе выход в плей-офф.
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