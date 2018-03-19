«Сент-Луис» в овертайме переиграл «Чикаго» в матче НХЛ 

«Сент-Луис Блюз» в овертайме переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Александр Стеен, Винс Данн, Владимир Соботка, Алекс Пьетранжело, а победная шайба в овертайме на счету Патрика Берглунда. У «Чикаго» хет-триком отметился Алекс Дебринкет, еще одну шайбу добавил Давид Кемпф.
Российский форвард «Блэкхоукс» Артем Анисимов отличился голевой передачей. Нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 13 минут 44 минуты, не набрав очков. Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.
"Чикаго" потерпел третье поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Чикаго Блэкхоукс" (Чикаго) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
1:0 — Дебринкэт (Шмальц, Кит) — 13:07 (5x4),
2:0 — Дебринкэт (Юрчо, Истерли) — 19:08 2:1 — Стин (Данн, Пьетранджело) — 22:02 (5x4),
2:2 — Данн (Пьетранджело, Шенн) — 25:14 (5x4),
3:2 — Кемпф (Хиностроза, Кит) — 39:58 3:3 — Соботка (Бродзяк, Данн) — 55:24 4:3 — Дебринкэт (Анисимов, Юрчо) — 56:47 4:4 — Пьетранджело (Шварц, Данн) — 58:38 (6x5),
4:5 — Берглунд (Стин, Пьетранджело) — 63:31 (3x3)