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Вратарь «Колорадо» Варламов отразил 44 броска в победном матче НХЛ против «Чикаго»
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Вратарь «Колорадо» Варламов отразил 44 броска в победном матче НХЛ против «Чикаго» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 марта. «Колорадо» одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Керфут (23-я и 60-я минуты), Микко Рантанен (26), Тайсон Бэрри (33) и Эрик Джонсон (59). У хозяев отличился Брент Сибрук (16).
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 44 броска и был назван второй звездой встречи. Защитник Никита Задоров ("Колорадо") и нападающий Артем Анисимов ("Чикаго") результативных действий не совершили.
"Колорадо" занимает шестое место в Западной конференции с 88 очками, «Чикаго» — 13-е (69).
В другом матче «Виннипег» в овертайме победил «Лос-Анджелес» — 2:1.
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