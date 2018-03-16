«Колорадо» победил «Сент-Луис» в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча

"Колорадо" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Колорадо" занимает шестое место в Западной конференции с 84 очками, "Сент-Луис" — 11-е (79). В следующем матче в субботу "Колорадо" примет "Нэшвилл", "Сент-Луис" в воскресенье сыграет дома с "Нью-Йорк Рейнджерс".