«Аризона» уступила «Нэшвиллу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» с минимальной разницей уступил «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Глендейле на «Хила Ривер-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей.
Лучшим игроком встречи стал форвард «хищников» Кайл Туррис, набравший 3 (1+2) очка. Ещё по шайбе на свой счёт записали Райан Эллис и Кевин Фиала. Крэйг Смит отметился двумя результативными передачами. В составе «Аризоны» голы в активе Кристиана Дворака и Оливера Экмана-Ларссона.
Российский защитник «Нэшвилла»Алексей Емелин провёл на льду 16 минут 22 секунды, нанёс 1 бросок в створ, сделал 1 силовой приём и заблокировал 3 броска.