Ещё
«Аризона» уступила «Нэшвиллу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аризона» уступила «Нэшвиллу», Туррис набрал 3 очка 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Twitter
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» с минимальной разницей уступил «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Глендейле на «Хила Ривер-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей.
Лучшим игроком встречи стал форвард «хищников» Кайл Туррис, набравший 3 (1+2) очка. Ещё по шайбе на свой счёт записали Райан Эллис и Кевин Фиала. Крэйг Смит отметился двумя результативными передачами. В составе «Аризоны» голы в активе Кристиана Дворака и Оливера Экмана-Ларссона.
Российский защитник «Нэшвилла»Алексей Емелин провёл на льду 16 минут 22 секунды, нанёс 1 бросок в створ, сделал 1 силовой приём и заблокировал 3 броска.
Чемпионат.com: последние новости
Как завершится серия ЦСКА — «Йокерит»? Малкин в третий раз в карьере забил 40 голов в сезоне НХЛ Итоги дня для россиян в АХЛ: три очка Зыкова и ассистентский дубль Костина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение