«Аризона» уступила «Нэшвиллу», Туррис набрал 3 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» с минимальной разницей уступил «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась в Глендейле на «Хила Ривер-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей.