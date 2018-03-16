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Бобровский совершил красивый сейв после броска Конечны
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Бобровский совершил красивый сейв после броска Конечны 

Чемпионат.com 20 часов назад
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» со счётом 5:3. Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков. В первом периоде при счёте 0:0 защитник «лётчиков» Шейн Гостисбер сделал передачу от синей линии в правый круг вбрасывания на Трэвиса Конечны, который бросал в открытый ближний угол. Бобровский успел переместиться и поймал шайбу в ловушку.
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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
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