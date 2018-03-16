Ещё
Майк Бэбкок: «Думаю, Комаров будет в порядке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майк Бэбкок: «Думаю, Комаров будет в порядке» 

Спорт-Экспресс 19 часов назад
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок подчеркнул, что финский форвард команды Лео Комаров избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2). Нападающий покинул лед во втором периоде после столкновения с одноклубником Вильямом Нюландером.
— Думаю, он будет в порядке, — цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. — У него однозначно травма нижней части тела. Я только что видел его, он сказал, что результаты тестов благоприятные. Не знаю, что это значит: пропустит ли он следующий матч или сможет играть.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова Президент ФХР будет избран 12 апреля на отчетно-выборной конференции организации ЦСКА переиграл "Йокерит" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение