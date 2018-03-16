Майк Бэбкок: «Думаю, Комаров будет в порядке»

— Думаю, он будет в порядке, — цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. — У него однозначно травма нижней части тела. Я только что видел его, он сказал, что результаты тестов благоприятные. Не знаю, что это значит: пропустит ли он следующий матч или сможет играть.