Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Вратарь "Флориды Пантерз" Джеймс Раймер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС

В победном матче против "Бостон Брюинз" (3:0) голкипер отразил все 46 бросков и оформил шатаут.

Вторым стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кэм Аткинсон , оформивший хет-трик во встрече с "Филадельфией Флайерз" (5:3).

Третьей звездой признан нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон , который забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче против "Сент-Луис Блюз" (4:1).