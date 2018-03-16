Ещё
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: NHL
Вратарь "Флориды Пантерз" Джеймс Раймер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.
В победном матче против "Бостон Брюинз" (3:0) голкипер отразил все 46 бросков и оформил шатаут.
Вторым стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кэм Аткинсон, оформивший хет-трик во встрече с "Филадельфией Флайерз" (5:3).
Третьей звездой признан нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, который забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче против "Сент-Луис Блюз" (4:1).
Ранее форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА всухую обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала КХЛ Клуб НХЛ подписал контракт с 18-летним российским форвардом "Каролина" вызвала в основу российского форварда из АХЛ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение