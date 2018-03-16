Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Вратарь "Флориды Пантерз" Джеймс Раймер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.
В победном матче против "Бостон Брюинз" (3:0) голкипер отразил все 46 бросков и оформил шатаут.
Вторым стал форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кэм Аткинсон, оформивший хет-трик во встрече с "Филадельфией Флайерз" (5:3).
Третьей звездой признан нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, который забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче против "Сент-Луис Блюз" (4:1).
Ранее форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ.