Виталий Атюшов: Не считаю, что СКА и ЦСКА наголову выше всех

«Плей-офф для нас завершен, поэтому можно открыть все секреты. Надорвал мышцу на бицепсе, срок восстановления — шесть недель. Сезон оценю на пять с плюсом. Команда ровно прошла турнир, серьезных спадов, несмотря на жесткий календарь и перелёты, сумели избежать. В итоге вышли в плей-офф, одержали первую кубковую победу в истории клуба. В принципе могли цеплять у Казани и еще несколько матчей.

Есть ли у Востока шансы остановить один из армейских клубов в финале? Непобедимых клубов не бывает. Могу сказать, что „Амур“ в регулярном сезоне мог зацепить очки и со СКА, и с ЦСКА, так что заранее отдавать кубок Гагарина Западу я не стал бы.