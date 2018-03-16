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Виталий Атюшов: Не считаю, что СКА и ЦСКА наголову выше всех
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Виталий Атюшов: Не считаю, что СКА и ЦСКА наголову выше всех 

Советский спорт 11 часов назад
«Плей-офф для нас завершен, поэтому можно открыть все секреты. Надорвал мышцу на бицепсе, срок восстановления — шесть недель. Сезон оценю на пять с плюсом. Команда ровно прошла турнир, серьезных спадов, несмотря на жесткий календарь и перелёты, сумели избежать. В итоге вышли в плей-офф, одержали первую кубковую победу в истории клуба. В принципе могли цеплять у Казани и еще несколько матчей.
Есть ли у Востока шансы остановить один из армейских клубов в финале? Непобедимых клубов не бывает. Могу сказать, что „Амур“ в регулярном сезоне мог зацепить очки и со СКА, и с ЦСКА, так что заранее отдавать кубок Гагарина Западу я не стал бы.
Вообще, мне не нравятся разговоры в прессе о том, что в КХЛ есть два базовых клуба — СКА и ЦСКА, которые наголову выше всех. Я считаю, это не так — у нас очень плотная лига, все кусаются, победить и проиграть можно в любом матче. »Амур» доказывал это весь сезон», — цитирует Атюшова Russia-Hockey.
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