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Михаил Григоренко: Ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию
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Михаил Григоренко: Ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию 

Советский спорт 14 часов назад
Форвард ЦСКА Михаил Григоренко высказался о своем возвращении в Россию.
«Я бы не называл это перезапуском, скорее стечением обстоятельств, которое привело к возвращению в ЦСКА, — приводит слова Григоренко официальный сайт клуба. — Я доволен тем, как все складывается. Наша команда удачно выступает, играем и ставим перед собой самые высокие задачи.
Возможность выступить на Олимпиаде — также одна из таких задач и причин для возвращения. Я ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию».
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий набрал 23 (10+13) очка в 45 матчах регулярного чемпионата и забил три гола в четырех матчах серии плей-офф со «Спартаком».
В составе сборной России Григоренко стал олимпийским чемпионом.
Отметим, что предыдущие три сезона форвард провел в Северной Америке.
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