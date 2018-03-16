Михаил Григоренко: Ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко высказался о своем возвращении в Россию.

«Я бы не называл это перезапуском, скорее стечением обстоятельств, которое привело к возвращению в ЦСКА, — приводит слова Григоренко официальный сайт клуба. — Я доволен тем, как все складывается. Наша команда удачно выступает, играем и ставим перед собой самые высокие задачи.

Возможность выступить на Олимпиаде — также одна из таких задач и причин для возвращения. Я ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий набрал 23 (10+13) очка в 45 матчах регулярного чемпионата и забил три гола в четырех матчах серии плей-офф со «Спартаком»

В составе сборной России Григоренко стал олимпийским чемпионом.

Отметим, что предыдущие три сезона форвард провел в Северной Америке.