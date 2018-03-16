СКА разгромил «Локомотив» в четвертьфинале Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина продолжаются матчи 1/4 финала Кубка Гагарина и после матчей в Восточной конференции стартовали матчи и на Западе. В Санкт-Петербурге местный СКА на своем льду принимал ярославский «Локомотив» и не оставил шансов железнодорожникам, разгромив их со счетом 4:0.

Примечательно, что после этого ворота ярославцев больше ни разу не были поражены даже несмотря на буллит в исполнении Павла Дацюка — Судницин парировал бросок нападающего. Впрочем, хоккеисты из Ярославля также не смогли распечатать ворота Микко Коскинена и матч закончился с крупным счетом 4:0 в пользу СКА.

Ответные поединки серии пройдут 17 марта.