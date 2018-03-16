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Джеймс Ван Римсдайк: Я играю с умными хоккеистами, они знают, как отдать шайбу свободному партнеру
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Джеймс Ван Римсдайк: Я играю с умными хоккеистами, они знают, как отдать шайбу свободному партнеру 

Советский спорт 10 часов назад
— Как я забиваю? Просто пытаюсь выйти на хорошую позицию, чтобы нанести бросок. Я играю с умными хоккеистами, и они знают, как правильно открыться или отдать шайбу свободному партнеру. Ну а если еще везет, и ты имеешь классные моменты, то вообще играть очень легко, — цитирует Римсдайка официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в последних двух матчах против «Далласа» и «Баффало» форвард «Мэйпл Лифс» набрал 6 (5+1) очков и вышел на первое место в списке снайперов клуба. Всего в текущем сезоне на счету Римсдайка 47 (31+16) баллов.
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