Ещё
Илья Ковальчук: «Такие сильные СКА и ЦСКА — это неправильно для лиги»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Ковальчук: «Такие сильные СКА и ЦСКА — это неправильно для лиги» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в интервью фигуристу Алексею Ягудину отметил, что для КХЛ не совсем правильно иметь две очень сильные команды (СКА и ЦСКА). По словам форварда, это было сделано в интересах национальной команды, которая завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане.
— Олимпийская сборная состоит в основном из игроков двух клубов — СКА и ЦСКА. Это нормальная ситуация для нашей лиги? Очень сложно бороться с такими сильными клубами игроки, которых составляют костяк сборной?
— Сложный вопрос. Конечно, для лиги, это неправильно, но у нас КХЛ создавалась для сборной и четыре года назад была поставлена задача выиграть Олимпийские игры в Корее. И именно, поэтому собрали такое количество сборников в двух командах, чтобы ребята могли наиграть там какие-то взаимодействия, чтобы притерлись друг к другу и это сработало. Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ, всегда говорит: «Сильная сборная — сильная лига». Акцент всегда на сборной, это уже испокон веков идет и в СССР, и в России. У нас все меряется по сборной страны. Мы выиграли Олимпиаду, эту задачу решили. Что касается этого состязательного момента между командами: у кого-то больше бюджет, у кого-то меньше — это всё так сложно, мне бы не хотелось сейчас в этом копаться, потому что я пока еще игрок, и хочется, чтобы голова была забита тем, как себя лично подготовить к следующей игре.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР Пильстрем покинул список травмированных перед серией с ЦСКА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение