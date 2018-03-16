Илья Ковальчук: «Такие сильные СКА и ЦСКА — это неправильно для лиги»

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук в интервью фигуристу Алексею Ягудину отметил, что для КХЛ не совсем правильно иметь две очень сильные команды (СКА и ЦСКА). По словам форварда, это было сделано в интересах национальной команды, которая завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане.

— Олимпийская сборная состоит в основном из игроков двух клубов — СКА и ЦСКА. Это нормальная ситуация для нашей лиги? Очень сложно бороться с такими сильными клубами игроки, которых составляют костяк сборной?