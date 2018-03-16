Илья Ковальчук: Акцент всегда на сборной, это уже испокон веков идет и в СССР, и в России

На Олимпийских играх в Пхенчхане состав сборной России представляли 15 хоккеистов из СКА и 8 — из ЦСКА. Россияне стали олимпийскими чемпионами, обыграв в финале команду Германии. «Гегемония СКА и ЦСКА? Сложный вопрос. Конечно, для лиги это неправильно, но у нас КХЛ создавалась для сборной и четыре года назад была поставлена задача выиграть Олимпийские игры в Корее. И именно поэтому собрали такое количество «сборников» в двух командах, чтобы ребята могли наиграть там какие-то взаимодействия, чтобы притерлись друг к другу, и это сработало. Дмитрий Чернышенко , президент КХЛ, всегда говорит: «Сильная сборная — сильная лига». Акцент всегда на сборной, это уже испокон веков идёт и в СССР, и в России. У нас всё меряется по сборной страны. Мы выиграли Олимпиаду, эту задачу решили. Что касается этого состязательного момента между командами: у кого-то больше бюджет, у кого-то меньше — это всё так сложно, мне бы не хотелось сейчас в этом копаться, потому что я пока ещё игрок, и хочется, чтобы голова была забита тем, как себя лично подготовить к следующей игре», — сказал Ковальчук в эфире «Матч ТВ».