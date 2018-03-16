КХЛ. «Трактор» выиграл в Уфе, СКА — «Локомотив», ЦСКА — «Йокерит»

«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2 В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции — «Салават Юлаев» принимал «Трактор».

«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.

Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.

Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.

АК «Барс» — «Металлург» Мг19.00 СКА — «Локомотив»19.30 ЦСКА — «Йокерит»19.30