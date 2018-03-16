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КХЛ. «Трактор» выиграл в Уфе, СКА — «Локомотив», ЦСКА — «Йокерит»
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КХЛ. «Трактор» выиграл в Уфе, СКА — «Локомотив», ЦСКА — «Йокерит» 

LiveSport.Ru 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2  В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции — «Салават Юлаев» принимал «Трактор».
«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.
У гостей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У хозяев отличился форвард Илья Зубов.
Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.
Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.
АК «Барс» — «Металлург» Мг19.00  СКА — «Локомотив»19.30  ЦСКА — «Йокерит»19.30
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