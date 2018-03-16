«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2 В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции — «Салават Юлаев» принимал «Трактор».
«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.
У гостей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У хозяев отличился форвард Илья Зубов.
Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.
Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.
АК «Барс» — «Металлург» Мг19.00 СКА — «Локомотив»19.30 ЦСКА — «Йокерит»19.30