Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение во втором матче серии

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение челябинского «Трактора» во втором матче полуфинала Восточной конференции КХЛ 17 марта, сообщает пресс-служба клуба.

«Слова благодарности команде за самоотдачу, ребята стараются. Ошибки есть, они всегда присутствуют. Ни к кому нет претензий. И болельщикам нашим еще раз спасибо за поддержку», — отметил главный тренер команды.

Анвар Гатиятулин также отметил, что команда в предстоящих домашних матчах акцентирует внимание на обороне.

«Конечно, хотелось бы больше играть в атаке, тем не менее ребята стараются. Если есть моменты, стараемся из них выжать максимум», — пояснил наставник «чёрно-белых».

Отметим, что второй матч серии против «Салавата Юлаева» завершился для «Трактора» поражением со счётом 3:2, при этом решающая шайба была забита в овертайме. Счёт в серии стал 1:1, следующие две игры 20 и 21 марта пройдут в Челябинске.

Добавим, что аналогичная ситуация сложилась и у магнитогорского «Металлурга»: южноуральцы проиграли второй матч серии «Ак Барсу» со счётом 4:1, счёт в серии сравнялся.