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Илья Ковальчук: Не прощу себе, если не попытаюсь вернуться в НХЛ
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Илья Ковальчук: Не прощу себе, если не попытаюсь вернуться в НХЛ 

Советский спорт 7 часов назад
«У меня желание есть опять же, наверное, благодаря Павлу Дацюку, который вступил в тройной золотой клуб: выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. У меня Кубка Стэнли пока нет. Если я не попытаюсь хотя бы получить это шанс, закрепиться в НХЛ, поиграть там еще несколько лет, я себе этого не прощу потом, когда стану старше.
Так что, в первую очередь, у меня сейчас мысли о Кубке Гагарина, но летом я буду рассматривать предложения и с той стороны тоже», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».
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