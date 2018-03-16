Илья Ковальчук: Не прощу себе, если не попытаюсь вернуться в НХЛ

«У меня желание есть опять же, наверное, благодаря Павлу Дацюку, который вступил в тройной золотой клуб: выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. У меня Кубка Стэнли пока нет. Если я не попытаюсь хотя бы получить это шанс, закрепиться в НХЛ, поиграть там еще несколько лет, я себе этого не прощу потом, когда стану старше.