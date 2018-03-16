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«Магнитка» в овертайме обыграла АК «Барс»
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«Магнитка» в овертайме обыграла АК «Барс» 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
В Казани состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным АК «Барс» и магнитогорским «Металлургом».
Подопечные Виктора Козлова одержали победу со счетом 4:3 в овертайме.
В основное время матча в составе «Барса» отличились Иржи Секач, Станислав Галиев и Атте Охтамаа. В то же время у гостей по шайбе на свой счет записали Мэтт Эллисон, Войтек Вольски и Евгений Тимкин.
Победу «Магнитке» в овертайме принес точный бросок Вольски, который, таким образом, оформил дубль.
Второй матч серии команды проведут 17 марта в Казани.
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