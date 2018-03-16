«Магнитка» в овертайме обыграла АК «Барс»

В Казани состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным АК «Барс» и магнитогорским «Металлургом».

Подопечные Виктора Козлова одержали победу со счетом 4:3 в овертайме.

Победу «Магнитке» в овертайме принес точный бросок Вольски, который, таким образом, оформил дубль.

Второй матч серии команды проведут 17 марта в Казани.