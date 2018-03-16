СКА разгромил «Локомотив» в первом матче полуфинала КХЛ 

Санкт-петербургский СКА разгромил ярославский «Локомотив» в первом мачте полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачёв (1-я минута), Ярно Коскиранта (18-я минута), Вячеслав Войнов (30-я минута) и Владислав Гавриков (34-я минута).
Нападающий СКА Павел Дацюк не реализовал буллит на 48-й минуте.
Вторая игра между командами состоится 17 марта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно победил «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ.