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СКА разгромил «Локомотив» в первом матче полуфинала КХЛ
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СКА разгромил «Локомотив» в первом матче полуфинала КХЛ 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский СКА разгромил ярославский «Локомотив» в первом мачте полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачёв (1-я минута), Ярно Коскиранта (18-я минута), Вячеслав Войнов (30-я минута) и Владислав Гавриков (34-я минута).
Нападающий СКА Павел Дацюк не реализовал буллит на 48-й минуте.
Вторая игра между командами состоится 17 марта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно победил «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ.
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